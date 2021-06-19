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Венгрия — Франция: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Россия 1», Евро-2020

Венгрия — Франция: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Россия 1»
Диана Валавичюте
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Сегодня, 19 июня, состоится матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч сборных Венгрии и Франции можно на телеканале «Россия 1», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.

Напомним, в группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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