В РПЛ отреагировали на новые ограничения в Москве в преддверии нового сезона

В Российской Премьер-Лиге прокомментировали новые ограничения, введённые в Москве на фоне распространения коронавируса.
По новым правилам, спортивные мероприятия в столице — как в помещении, так и на воздухе — могут посещать не более 500 человек. При этом ограничения отменят, если организаторы создадут зону, свободную от ковида. Для посещения матчей болельщику нужно будет либо подтвердить, что он переболел в последние полгода или сделал прививку, либо иметь на руках ПЦР-тест не более чем трёхдневной давности.
«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введённых московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/2022, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно. Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.
- 22 июня 2021
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