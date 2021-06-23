Витория: не люблю копаться в календарях и графиках. Предпочитаю идти от игры к игре

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о графике красно-белых в предстоящем сезоне.



«До своего приезда я знал, что «Спартак» — это отличная команда и клуб. Как только приехал, были приятные впечатления. Хотел бы сказать спасибо всем работникам клуба, которые помогают. Всё безупречно: и команда, и инфраструктура.



Что касается места тренировок, то мы посмотрим, как пойдёт ситуация, график будет плотнее, чем в прошлом сезоне. Нужно очень грамотно подходить к выбору места тренировок. Какую-то часть времени будем тренироваться на базе, какую-то на стадионе.



Не люблю копаться в календарях и графиках, смотреть периоды полегче и сложнее. Мы в любом случае должны будем играть со всеми командами. Я предпочитаю идти по своей подготовке от игры к игре. К каждому матчу мы должны готовиться на 100 процентов, чтобы выиграть. И ещё один урок, который я вынес из своей жизни и работы: нельзя заранее предсказать, какой соперник будет самым важным. Задним умом в конце сезона начинаешь думать: если бы выиграли там, тут зацепили очки. Эти прогнозы — неблагодарное занятие», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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