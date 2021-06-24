В Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.



«Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.



Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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