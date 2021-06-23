В Госдуме отреагировали на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 с третьего места

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.
«Украина не сильно лучше сборной России — у них тоже три очка, но по разнице мячей они оказались более фартовыми. Мы их поздравляем, как и поздравляем все команды, которые вышли из группы! Молодцы! Футбол — это игра, где не должно быть никакой политики. Почему мы должны радоваться или огорчаться? Мне, например, на Евро-2020 симпатичны две команды: Испания и Германия. Но это же не значит, что я их фанат и буду очень радоваться победам или огорчаться проигрышам. Похожая история со сборной Украины: там работают нормальные ребята, практически все хорошо настроены к россиянам. Я за красивый футбол, а не за политику, коленопреклонение или цветные флаги в футболе. Порой складывается ощущение, что это не футбол, а политический митинг.
Прыгают и радуются нашим поражениям не самые интеллектуальные люди — всё это от глупости и злости. Какая им разница: выиграла или проиграла сборная России? Не совсем понятно, на что они так реагируют. Некоторые наши соседи начинают радоваться проигрышам, травмам и неудачам сборной России. Мне регулярно приходят угрозы за мои высказывания со стороны украинских болельщиков. Все пишут одно и то же: это угрозы, грубиянство, желчь — в основном даже с грамматическими ошибками. Злятся люди, которые никакого отношения к футболу не имеют», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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