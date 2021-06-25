Тикнизян — о рождении сына: отцовство придаёт мужественности, становишься более устойчивым

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, как он изменился с рождением сына.



«Отцовство придаёт мужественности. Неважно, что тебе 21-22 года, ты начинаешь понимать, что должен быть состоятельным, взрослым мужчиной. Рождение сына очень сильно повлияло на моё поведение. Ты становишься более устойчивым к разным проблемным ситуациям. В качестве примера можно взять игру с «Краснодаром», когда после моей передачи, к сожалению, нам забили гол. Если бы это был я двухлетней давности — ушёл бы в себя и, скорее всего, не смог бы доиграть матч в нужном русле. Сейчас я попытался найти в себе силы абстрагироваться от этого эпизода и начал играть дальше, отдавал всего себя.



Думаю, самый главный критерий — стрессоустойчивость. С возрастом становишься более матёрым, каких-то вещей, которые раньше тебя отвлекали, не замечаешь. Осознаешь, что ты в большом клубе, в большой команде и должен давать результат. Для этого нельзя тратить время на разочарования или что-то подобное», — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.



22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.

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