Серхио Рамос ищет жильё в Париже после ухода из «Реала»

Защитник Серхио Рамос, который совсем недавно покинул мадридский «Реал» по окончании срока контракта, ищет жильё в столице Франции — Париже, сообщает Footmercato. Ранее стало известно, что испанец может подписать соглашение с «Пари Сен-Жермен».

В «ПСЖ» выступают бывшие одноклубники Рамоса — голкипер Кейлор Навас и полузащитник Анхель Ди Мария, а также в составе парижан присутствуют несколько испанцев. Сообщалось также, что Серхио нравится, что тренер клуба Маурисио Почеттино говорит по-испански.



Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» Серхио пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.