Перес: люблю Рамоса, как сына. Однажды он вернётся в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями от ухода из команды защитника Серхио Рамоса, у которого истёк контракт.



«Мне было трудно расстаться с Серхио. Я люблю его, как сына. Я привёл его в «Реал» в 2005 году. Конечно, мне жаль. Я отношусь к Рамосу с восхищением и не буду говорить о его уходе.



Уверен, у Рамоса всё будет хорошо. Однажды он вернётся, это его дом. Желаю ему только лучшего и не собираюсь говорить, кто прав, а кто — нет», — цитирует Переса AS со ссылкой на El Transistor.



Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» Серхио пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.