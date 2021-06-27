Федерико Кьеза и его отец Энрико стали первыми сыном и отцом, забившими на Евро

В матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Италии и Австрии (2:1) автором первого гола стал полузащитник итальянцев Федерико Кьеза.

Этот мяч стал для хавбека «Ювентуса» первым на чемпионате Европы. Как сообщает Gracenote Live, Кьеза забил через 9144 дней после того, как его отец Энрико Кьеза забил свой единственный гол на Евро за Италию на чемпионате 1996 года. Таким образом, футболисты стали первыми сыном и отцом, забившими на турнире. Старший Кьеза закончил карьеру в сборной в 2001 году, когда Федерико было четыре года. Сейчас Энрико 50 лет.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Бельгия — Португалия. Этот матч пройдёт сегодня, 27 июня. В четвертьфинал уже также вышла сборная Дании, которая обыграла Уэльс (4:0).