Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Диаш: я бы не сказал, что план сборной Португалии на игру с Бельгией был ошибочным

Рубен Диаш: я бы не сказал, что план сборной Португалии на игру с Бельгией был ошибочным
Комментарии

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о поражении в матче со сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 (0:1).

«Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чем мечтали. И дело тут вообще не в плане — мы просто обязаны были побеждать.

Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но сегодня мяч просто не хотел идти в ворота», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Лучше бы Бельгия и Португалия вылетели вместе. Так играть в атаке нельзя Лучше бы Бельгия и Португалия вылетели вместе. Так играть в атаке нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021