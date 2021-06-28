Рубен Диаш: я бы не сказал, что план сборной Португалии на игру с Бельгией был ошибочным
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о поражении в матче со сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 (0:1).
«Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чем мечтали. И дело тут вообще не в плане — мы просто обязаны были побеждать.
Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но сегодня мяч просто не хотел идти в ворота», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.
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