Рубен Диаш: я бы не сказал, что план сборной Португалии на игру с Бельгией был ошибочным

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о поражении в матче со сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 (0:1).

«Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чем мечтали. И дело тут вообще не в плане — мы просто обязаны были побеждать.

Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но сегодня мяч просто не хотел идти в ворота», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.