Лучше бы Бельгия и Португалия вылетели вместе. Так играть в атаке – нельзя

Один из самых ярких по вывеске матчей 1/8 финала Евро-2020 грозил односторонней игрой и не самым зрелищным содержанием. Португалия в группе показала, что готова играть в сугубо сдерживающий футбол. Основной вопрос был в способе сдерживания, а не стиле как таковом. Поэтому надежды были в основном на Бельгию.

Роберто Мартинес в плей-офф впервые в чемпионате использовал в защиту олдскульную тройку Вертонген/Вермален/Алдервейрелд, до сих пор они все вместе не выходили. На левом фланге снова появился Торган Азар, де Брёйне попал в тройку нападения, а центр полузащиты составили Витцель и Тилеманс. Схема та же, что и всегда – 3-4-3.



Фернанду Сантуш сделал две замены по сравнению с матчем с Францией. Далот заменил на правом фланге защиты проваливающего Евро Семеду, а в опорной зоне вместо Перейры появился Пальинья, открытие чемпионата Португалии и вероятный летний трансфер в большой клуб. Схема не изменилась: 4-3-3 с Жотой и Силвой рядом с Роналду.

С первых минут показалось, что Мартинес решил перестраховаться и пожертвовать привычным доминированием ради надёжности. Оба фулбека открывались низко и делали минимум рывков за спину по бровке. Азар и де Брёйне в основном получали мяч в центральной трети поля и редко перед чужой штрафной.



Португалия накрывала всю тройку защитников – не агрессивно, но не давая им продвигаться и пасовать через центр. Тилеманс был выключен из игры, не говоря о Лукаку, у которого набралось всего шесть касаний мяча за полчаса.



Осторожность Мартинеса повлияла на стиль игры. Португалия получила мяч (почти 50%) – к чему вряд ли сильно стремилась, ведь стартовый состав без Бруну точно не предполагал позиционных атак. А Бельгия сама себя лишила остроты, так как на чужой половине поля оставалась в явном численном меньшинстве. Да и прессинг португальцев работал.

О нём нужно сказать отдельно. Португалия не отличалась хорошим прессингом в матчах группового этапа, тем неожиданнее был качественный средний блок в матче с Бельгией. Четвёрка защитников оставалась сзади, так что между фулбеками приходилось переключаться крайним центральным полузащитникам и вингерам в зависимости от ситуации. В то же время вингеры так же играли по защитникам, а у Санчеша и Моутинью – свои соперники в полузащите, так что задача требовала постоянной оценки ситуации. Португалия справлялась и была не то чтобы лучшей, но не худшей командой в первом тайме.



На двоих обе команды набрали один удар с игры из пределов штрафной за весь первый тайм. Ну и один угловой за тайм – тоже очевидный признак закрытого матча. Всё шло к нулевой ничьей, но Бельгии удались две неплохие быстрые атаки подряд – одна закончилась тем, что Лукаку потерял мяч (хотя на нём перед этим долго и настойчиво фолили), а вторая – голом. Великолепный дальний удар удался Торгану Азару, но снова надо отметить роль Лукаку: сначала он протащил мяч, а в завершающей фазе атаки стянул на себя Далота, так что тот не мог вовремя выскочить из линии и встретить Азара.

Фото: Jose Manuel Vidal/Getty Images

Нелогичный гол, он не стал следствием преимущества Бельгии, но показательно, что буквально второй эпизод с быстрым выходом из обороны за три минуты уже закончился голом.



Но и нелогичный гол требовал ответа от Сантуша. Португалия и так сыграла достаточно смело (по меркам самой себя), не закрывшись в автобус и встречая соперников в среднем блоке. Во втором тайме этого было недостаточно.



Ещё одно важнейшие событие по итогам первого тайма – травма де Брёйне. Он получил её в той самой атаке, когда Бельгия забила, после подката сзади от Пальиньи, не покинул поле, вышел после перерыва, но через минуту попросил замену. Вместо него вышел Мертенс, и это потеря, значение которой трудно переоценить.

Через 10 минут после перерыва Сантуш сделал двойную замену и выпустил Феликса и Фернандеша вместо Силвы и Моутинью. Схема сохранилась, но с гораздо более высокими позициями у полузащитников (одним из которых стал Фернандеш). Португальцы начали прессинговать высоким блоком и забрали мяч, но в продуманности плана были некоторые сомнения: в матчах группового этапа тренеру не удалось встроить в команду Бруну, а Феликс вообще вышел на поле впервые на Евро.



Португалия владела мячом, территорией, но не создавала моменты. Был эпизод, когда Феликс пробил головой после навеса Санчеша из хорошей позиции, но удар получился не слишком сильным. Да и в целом ситуация, когда Санчеш навешивает на Феликса в штрафную – немного странная.



Время шло, Сантуш продолжал делать замены, Португалия продолжала владеть мячом на чужой половине поля. И при этом почти до самой концовки не могла устроить даже навал. Владению категорически не хватало ритма, мяч ходил медленно, да и сама играла постоянно прерывалась. Обе команды играли жёстко, Пепе получил жёлтую за грубый фол, который совершил уже после свистка.



Вышедший на замену Сержиу Оливейра, находясь в одиночестве на чужой половине поля (бельгийцы вжимались к штрафной и не прессинговали), сделал с мячом оборот вокруг своей оси. Ему это было проще, чем повернуть голову. Это неплохо описывает позиционную игру команды.



Португалия заслуживает критики за отсутствие остроты из владения – но ещё большей критики заслуживает Бельгия, за отсутствие хоть какой-то контригры во втором тайме. Всего два удара за тайм (и только один с игры), ни одного явного момента и ни одной доведённой до ума контратаки, хотя Португалия раскрывалась и оставляла сзади двух защитников против двух соперников. Очень рискованная расстановка, за которую можно было наказывать лучше.



После 80-й минуты, уже совершенно раскрывшись, португальцы всё-таки создали пару моментов. Один – после углового, когда Диаш сильно пробил с нескольких метров, другой – удар Геррейру в штангу с линии штрафной. Это уже был навал, он нёс опасность хотя бы просто из-за давления и близости к воротам. Плюс постоянные выигранные подборы: у бельгийцев не было возможности взять паузу.

Фото: Jose Manuel Vidal/Getty Images

Удивительно, что Мартинес ничего не менял. Он выпустил Карраско только в самой концовке, и то потому, что Азар получил травму. Но после перерыва у Азара за 40 минут ни одного удара и ни одного паса под удар. Не получались даже контратаки. Великолепная контратака (три в одного) могла получиться в добавленное время, но Лукаку умудрился отдать пас неточно. Через минуту Бельгия разбегалась снова, на этот раз два в два – и снова атаку испортили пасом. Кошмар.

В итоге Португалия нанесла во втором тайме 23 удара. Звучит впечатляюще, если не вдаваться в подробности, что из всех этих ударов только шесть были из штрафной и только два можно отнести к явным голевым моментам. С другой стороны, у Бельгии не было даже этого.



Глядя на состав обеих команд в атаке, кажется, что обе способны на большее. И должны как минимум больше полагаться на атаку как на свою сильную сторону. Сантуш вообще не выпуска на фоле Феликса, пока ситуация не стала критической для его команды, а когда выпустил – так и не смог предоставить ему удобную роль. Команда с таким атакующим потенциалом, которая так мало создаёт в атаке, конечно, заслуживает вылета. Но то же самое касается и Бельгии. Особенно во втором тайме.



ПС. Только дописав текст я заметил, что ни разу не упомянул Криштиану Роналду. Исправляюсь. Он нанёс три дальних удара, один из штрафной, но ни разу не получил метра свободного пространства при верховой подаче. Этого оказалось достаточно.



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