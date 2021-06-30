Шевченко прокомментировал победу Украины над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020

44-летний наставник сборной Украины Андрей Шевченко выразил мнение об игре своих подопечных в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со сборной Швеции (2:1 д.в.).

«Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может её усилить. Тот план, что мы выбрали, сработал.

Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру. Не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку.

Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.