Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа: вылет с Евро — это тяжело, но сборная Италии заслуживала победы

Тибо Куртуа: вылет с Евро — это тяжело, но сборная Италии заслуживала победы
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии (1:2).

«Это тяжело, но мы знали, что такая игра нас и ждёт. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счёт. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.

Новость по теме
Де Брёйне рассказал, что вышел на поле в матче со сборной Италии с разрывом связок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021