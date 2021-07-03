Тибо Куртуа: вылет с Евро — это тяжело, но сборная Италии заслуживала победы

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии (1:2).
«Это тяжело, но мы знали, что такая игра нас и ждёт. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счёт. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.
- 3 июля 2021
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