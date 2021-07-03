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Ширер — о матче Бельгия — Италия: Иммобиле взглянул на судью ещё до того, как упал. Стыд!

Ширер — о матче Бельгия — Италия: Иммобиле взглянул на судью ещё до того, как упал. Стыд!
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Легенда английского футбола Алан Ширер жёстко раскритиковал нападающего сборной Италии Чиро Иммобиле за симулирование травмы во время встречи 1/4 финала Евро-2020 со сборной Бельгии.

В эпизоде с первым голом, автором которого стал Николо Барелла, Иммобиле упал в штрафной бельгийцев после контакта с футболистом соперника. Когда мяч оказался в сетке, Чиро вскочил и побежал праздновать гол с партнёрами.

«Даже смеяться не хочется над этим, потому что это жалкое зрелище. Можно увидеть, как он взглянул на судью ещё до того, как упал. Стыд, вот что это!» — цитирует Ширера Metro.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Сегодня, 3 июля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: Чехия — Дания и Украина — Англия.

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