Спинаццола: мечта сборной Италии живёт. Скоро вернусь на поле, я в этом уверен

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола после матча 1/4 финала Евро-2020 с Бельгией (2:1) отметил, что итальянская национальная команда способна на многое на этом турнире.



«К сожалению, мы все знаем, что произошло вчера, но наша мечта живёт. Для этой замечательной команды нет ничего невозможного. Скоро вернусь на поле, я в этом уверен!» — написал Спинаццола на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия — Италия Спинаццола получил серьёзную травму. Игрока унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Позже стало известно, что у защитника диагностирована травма ахиллова сухожилия.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Сегодня, 3 июля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: Чехия — Дания и Украина — Англия.