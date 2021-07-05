Мухин взял игровой номер Алексея Березуцкого в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин взял новый игровой номер в армейском клубе. Отныне футболист будет выступать с цифрой «6» на спине. Ранее под этим номером в ЦСКА играл защитник Алексей Березуцкий, который на сегодняшний день исполняет обязанности главного тренера команды.

«После завершения карьеры тройки легендарных защитников в 2018 их игровые номера не использовались. Пришло время писать новую историю. Максим Мухин будет выступать за ЦСКА под номером 6, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий. Передачу номера зафиксировали», — написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.