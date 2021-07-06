Руководство РФС изучает кандидатуру Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России

Главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц — кандидат на пост наставника сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и источник в Немецком футбольном союзе (DFB).

«Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва», — сказал один из источников «Чемпионату». В качестве тренера молодёжной сборной Кунц дважды выиграл чемпионат Европы.

Ранее стало известно, что в шорт-лист потенциальных тренеров российской национальной команды входит экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв. Тренеры клубов Российской Премьер-Лиги отказались возглавить сборную России по причине приближающегося клубного сезона. РФС вёл переговоры с Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким. В число иностранных кандидатов на тренерский мостик национальной команды также входит португалец Андре Виллаш-Боаш.