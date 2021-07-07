Бен-Арфа может вернуться в «Марсель»

Французский полузащитник Атем Бен-Арфа в летнее трансферное окно может вернуться в «Марсель». 34-летний футболист в настоящее время находится без клуба, так как у него завершился контракт с «Бордо». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли заинтересован в игроке, с которым хотел поработать ещё, когда тренировал «Севилью», но тогда трансфер не был осуществлён. Теперь Сампаоли постарается договориться с президентом «Марселя» о необходимости перехода Атема.
Бен-Арфа перешёл к «Бордо» в качестве свободного агента в 2020 году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач. Ранее Бен-Арфа уже выступал за «Марсель» с 2008 по 2010 год. Также футболист играл за «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».
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