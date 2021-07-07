Фёдор Чалов: мне очень нравится Дания, буду переживать за них в матче с Англией

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о чемпионате Европы — 2020 и рассказал, кого будет поддерживать в полуфинальном матче между сборными Англии и Дании.



«Итальянцы были фаворитами с начала турнира. Мне нравится и Дания — это что-то новое, свежая кровь. В полуфинале Англия — Дания будем переживать за датчан. Очень нравится, как играют и основная, и молодёжная сборные. Всё футбольное сообщество знает, что случилось с Эриксеном в первом матче — датчане играют и за него тоже. И мы, конечно, его поддерживаем. В этом полуфинале Дания не считается фаворитом, но всегда интереснее болеть за тех, от кого не ждёшь результата. Уверен, датчане дадут бой — англичанам точно не будет легко», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Матч Англия — Дания пройдёт сегодня, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.