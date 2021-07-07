Чалов: Дзагоев — легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов выразил надежду, что полузащитник Алан Дзагоев подпишет новый контракт с клубом. Предыдущий контракт истёк в конце июня, и формально игрок пребывает в статусе свободного агента.
«Дзага — лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора — может посмеяться и над другими, и над собой.
Когда Дзага в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев — легенда ЦСКА. Не знаю насчёт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 7 июля 2021
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