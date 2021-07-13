Сульшер прокомментировал промах Рашфорда с пенальти в финале Евро-2020

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу нападающего Маркуса Рашфорда в финале чемпионата Европы — 2020. 22-летний игрок не реализовал свой удар в серии пенальти, попав в штангу, и Англия проиграла Италии.
«Я считаю, что если ты отправился бить пенальти, то уже победил. Ты взял на себя ответственность. Уверен, многие футболисты не хотят идти к точке. Если ты выходишь и говоришь, что справишься с задачей и обстоятельствами, то это говорит о сильном характере. Ты можешь стать героем или промахнуться — это футбол. На таких моментах нужно учиться и затем возвращаться сильнее.
В этом клубе я видел не так много людей, которые сдаются и говорят, что больше не будут бить пенальти. Знаю, что Маркус будет и дальше вызываться их исполнять», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 13 июля 2021
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