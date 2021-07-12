Англия проиграла на Евро-2020 и на ЧМ-2018 из-за одной проблемы

Самое начало матча. Англия играет с пятью защитниками, и один из фулбеков забивает быстрый гол. Нет, это не финал Евро-2020 (хотя подходит), это полуфинал чемпионата мира в России.



Англия ещё не была такой радикально закрытой командой, но уже тогда играла с тройкой центральных защитников и уже тогда использовала владение как инструмент обороны, а не атаки. А в полуфинале забила быстрый гол: Триппьер красиво положил прямым ударом со штрафного.

Естественно, после этого преимущество было у хорватов. Они больше владели мячом, больше били и создали больше опасных моментов. Можно сказать, что англичан устраивал счёт, так что они просто играли на удержание, но это неправда: оборонительный план предусматривает контроль над игрой, а его не было. А самое странное случилось во втором тайме после того, как Перишич сравнял счёт. Вместо того чтобы перехватить инициативу и усилить давление или хотя бы отодвинуть игру от своих ворот, Англия стала допускать ещё больше. Разница ударов при счёте 1:1 до конца основного времени — 7:3, 5:2 из штрафной. В дополнительное время картина не изменилась, Хорватия создавала моменты и дожала соперника.

А теперь вернёмся к финалу Евро. Эта Англия — доработанная и усовершенствованная версия той команды. Звёзд в атаке стало ещё больше, но весь атакующий потенциал ещё сильнее принесён в жертву оборонительному контролю. Владение категорически стерильно, паре опорных полузащитников запрещено пасовать вперёд, а пара крайних защитников подключается к атакам одновременно только по праздникам. Но праздник случился на второй минуте, когда Италия плохо выполнила угловой. Контратака лежала настолько на поверхности, что даже эта осторожная Англия смогла разбежаться. Правый крайний (Триппьер) подал, левый крайний (Шоу) забил — классика атак команд с тремя центральными защитниками.



Естественно, что команда, которая всегда играет так, как будто счёт 0:0 выводит её дальше, стала играть на удержание. В первом тайме получилось почти идеально. Более того, в первом тайме Англия, даже в рамках строго оборонительного плана, давила соперников на чужой половине прессингом и почти не допускала моментов. Всего один удар из пределов штрафной, и тот заблокированный — показатель полного контроля.



Во втором тайме получилось хуже. Отчасти потому, что англичане сели в автобус, забыв о прессинге и контратаках. Отчасти — из-за перестановок Роберто Манчини, который одной заменой (Берарди вместо Иммобиле) сильно изменил всю конфигурацию атак. В любом случае Италия играла не настолько хорошо, чтобы сказать, что гол следовал логике игры. Гол был скорее случайным.



Но важен не только сам гол (например, гол хорватов в 2018 году назревал), а и реакция на него. В обоих случаях Англия была фаворитом и обладала объективно более сильным составом и большими ресурсами для изменения и улучшения игры. Но в обоих случаях Саутгейт просто пассивно наблюдал за тем, как его команда теряет контроль над ситуацией.

Эта особенность — неумение отреагировать на фоне огромных ресурсов для улучшения игры — вызывает удивление. После того как хорваты сравняли счёт в полуфинале чемпионата мира (это случилось на 68-й минуте), они доминировали и были ближе ко второму голу, чем англичане. В финале Евро это проявилось ещё сильнее. Сразу после гола Бонуччи случился отрезок, когда итальянцы могли забивать второй и вообще прижали соперников к штрафной. В первые 10 минут после гола (кстати, он был забит на 67-й минуте, так же как гол хорватов) — 80% владения и явный голевой момент у Берарди. А всего с гола до конца основного времени разница ударов 3:1 и владение 67% на 33% — в пользу Италии. Но почему?



Складывается странная закономерность. Саутгейта устраивает играть на ничью и рассчитывать в атаке только на случайные голы на мастерстве, а его команда действительно хорошо сдерживает соперников и действительно хорошо решает в атаке в эпизодах. В конце концов, Англия не пропустила с игры ни одного гола на Евро. Но если преимущество вдруг упущено и соперник сравнял — команда не может отреагировать. И вернуть хотя бы тот уровень контроля, который был при счёте 0:0.

В ответ на пропущенный гол можно не только играть хуже — можно вернуть контроль, можно раскрыть игру в обе стороны, можно попытаться задавить соперника прессингом. Но с Саутгейтом сборная реагирует на пропущенные голы тем, что прижимается ещё больше. Слабая реакция. И странная хрупкость для настолько мощной команды. Но даже её можно преодолеть, когда у тебя в запасе сидит сборная мира. Просто Саутгейту это как будто даже не приходит в голову.



По ходу второго тайма финала Манчини сильно рисковал. Кроме привычного Эмерсона, в атаку активно стал подниматься и Ди Лоренцо. Италия раскрывалась и атаковала не столько классом, сколько количеством. Игрокам здорово помогает качественная позиционная структура, но нельзя сказать, что Бернардески, Белотти и Берарди способны разрывать соперников один в один. Италию можно и нужно было наказывать за риск — но вместо этого Англия только прижималась к штрафной.

До сих пор казалось, что Саутгейт действует как бы по методичке — без эмоций и попыток показать хороший футбол сушит игру, потому что это выгодно его команде. Но, сравнивая эти два матча, кажется, что на самом деле он выбирает оборонительный сценарий, даже когда его команде это явно вредит. Те же Санчо и Рашфорд могли бы уничтожить уставшую оборону Италии в овертаймах на контратаках, но Саутгейту как будто даже не пришло в голову выпустить нападающих для того, чтобы они поиграли в футбол в атаке, — он держал их как опцию под пенальти.



Нет смысла снова критиковать его за стиль — это дело вкуса. Но это уже не вопрос стиля, а здравого смысла. У Англии в запасе сидит сборная мира. Ладно, её можно принести в жертву оборонительной надёжности в начале матча, но не выпускать свежих форвардов в конце, когда оборонительного контроля уже всё равно нет (ни у одной команды) — это больше не стиль, это просто иррационально. Тренер, который готов ради результата на всё, должен быть готов и выпустить нападающего, разве нет?

В этом системная проблема Англии при Саутгейте. Не в закрытом футболе как таковом, а в неспособности увидеть альтернативу закрытому футболу, даже когда это напрашивается. Сборная Англии относится к самой концепции атакующего футбола примерно как к игре в лапту — то есть никак к ней не относится. Если бы Англия была универсальнее — она была бы непобедима.