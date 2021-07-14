В Великобритании за расистские оскорбления в соцсетях запретят посещать футбольные матчи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что болельщики, уличённые в расистских оскорблениях в социальных сетях, больше не смогут посещать футбольные матчи.



«Если человек был признан виновным в распространении расистских взглядов в сети, он не будет посещать матчи. Никаких „если“ или „но“. Никаких исключений и никаких оправданий», — приводит слова Джонсона Sky News.



Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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