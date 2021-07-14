Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Великобритании за расистские оскорбления в соцсетях запретят посещать футбольные матчи

В Великобритании за расистские оскорбления в соцсетях запретят посещать футбольные матчи
Комментарии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что болельщики, уличённые в расистских оскорблениях в социальных сетях, больше не смогут посещать футбольные матчи.

«Если человек был признан виновным в распространении расистских взглядов в сети, он не будет посещать матчи. Никаких „если“ или „но“. Никаких исключений и никаких оправданий», — приводит слова Джонсона Sky News.

Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

Новость по теме
«Потрясён. Нет слов». Рашфорд поблагодарил фанатов за поддержку после расистских нападок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021