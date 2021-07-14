«Потрясён. Нет слов». Рашфорд поблагодарил фанатов за поддержку после расистских нападок

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд поблагодарил всех за поддержку после расистских оскорблений.



Напомним, болельщики собрались возле граффити с изображением Рашфорда на стене дома в Витингтоне, чтобы поддержать игрока, а активисты движения Black Lives Matter устроили демонстрацию рядом с изображением. Ранее граффити подверглось акту вандализма.



«Потрясён. Благодарен. Нет слов», — написал Рашфорд на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Маркуса Рашфорда в «Твиттере».



В серии пенальти финала Евро-2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.