«Потрясён. Нет слов». Рашфорд поблагодарил фанатов за поддержку после расистских нападок

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд поблагодарил всех за поддержку после расистских оскорблений.
Напомним, болельщики собрались возле граффити с изображением Рашфорда на стене дома в Витингтоне, чтобы поддержать игрока, а активисты движения Black Lives Matter устроили демонстрацию рядом с изображением. Ранее граффити подверглось акту вандализма.
«Потрясён. Благодарен. Нет слов», — написал Рашфорд на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Маркуса Рашфорда в «Твиттере».
В серии пенальти финала Евро-2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
- 14 июля 2021
-
00:58
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 13 июля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:58
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:15
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:25
-
20:08
-
20:02
-
19:47
-
19:40
-
19:27
-
19:22
-
19:13
-
19:04