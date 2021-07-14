В «Милане» подтвердили договорённость о трансфере Оливье Жиру

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что нападающий «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком итальянской команды.



«Да, Оливье Жиру должен прибыть завтра. Оливье — чемпион, он добивался больших успехов с национальной командой Франции и „Челси“. Он надёжный игрок, и это именно то, что мы ищем, поскольку у „Милана“ самый молодой состав в Серии А. Нам нужны более опытные футболисты», — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на DAZN.



Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из лондонского «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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