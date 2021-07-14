В «Милане» подтвердили договорённость о трансфере Оливье Жиру
Поделиться
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что нападающий «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком итальянской команды.
«Да, Оливье Жиру должен прибыть завтра. Оливье — чемпион, он добивался больших успехов с национальной командой Франции и „Челси“. Он надёжный игрок, и это именно то, что мы ищем, поскольку у „Милана“ самый молодой состав в Серии А. Нам нужны более опытные футболисты», — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из лондонского «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор за «аристократов» он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Новость по теме«Милан» достиг договорённости с «Челси» о переходе Жиру
Комментарии
- 14 июля 2021
-
22:24
-
22:24
-
22:02
-
22:01
-
21:33
-
21:28
-
21:09
-
21:03
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:42
-
20:40
-
20:36
-
20:29
-
20:21
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:55
-
19:35
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
19:00
-
18:55
-
18:43
-
18:37
-
18:32
-
18:18
-
18:11В Госдуме оценили проект реформы РПЛ Эксклюзив
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:47
Партнерский контент