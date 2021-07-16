Андрей Аршавин: мы чемпионы, у нас «Газпром». А раньше говорили: «Спартачи зажрались»

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о соперничестве со «Спартаком».



«Соперничество и поднекивание друг друга — это нормально. Так во всех странах. Футбол не ограничивается 90 минутами на поле. Тут ещё и вся жизнь вокруг игры. На этом строятся дополнительные доходы. Если кто-то пошутил по поводу нашего клуба или мы пошутили, такое привлекает внимание, делает аудиторию шире.



Дай бог, чтобы ещё 100 лет было это соперничество. Просто теперь мы про вас даже не вспоминаем. Ну да, мы чемпионы, наш главный спонсор — «Газпром». А раньше мы говорили: «Спартачи зажрались». Нам отвечали: «Вы вообще там где?» Для нас, конечно, лучше, чтобы о нас всякое говорили, а мы на это внимания не обращали», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.