Кверквелия: из тех, кто связан с «Локомотивом», Сёмин — мой самый близкий, лучший друг

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о взаимоотношениях с экс-наставником железнодорожников Юрием Сёминым.
«С руководством «Локомотива» я не встречался. Контракт закончился — и всё. С Сёминым, конечно, общаюсь. Из тех, кто связан с «Локомотивом», Палыч — мой самый близкий, самый лучший друг», — цитирует Кверквелию «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что футболисты «Локомотива» Антон Коченков, Эдер и Соломон Кверквелия покидают московский клуб. Все игроки ушли в связи с истечением срока действия контракта. В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
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