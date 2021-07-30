Рафаэль Варан написал прощальное письмо «Реалу»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан обратился к «Реалу», за который он выступал на протяжении 10 лет.
«Последние несколько дней были наполнены множеством эмоций и чувств, которыми я теперь хочу поделиться с вами. После 10 невероятных и замечательных лет в «Реале», клубе, который навсегда останется в моём сердце, настал день, чтобы сказать «до свидания».
С момента моего прихода в 2011 году мы вместе превзошли все ожидания и достигли того, о чём я даже не мог мечтать. Хочу поблагодарить всех тренеров, всех, кто работает или работал в клубе, за всё, что они сделали для меня.
Большое спасибо всем болельщикам «Реала», которые всегда дарили мне любовь и своими высокими требованиями заставляли выкладываться по максимуму и биться за каждую победу. Я имел честь делить раздевалку с лучшими игроками мира. Никогда не забуду бесчисленные победы. Понимаю, что пережить эти особенные моменты — большая честь.
Наконец я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно Мадрид, где родились двое моих детей. Эта страна всегда будет для меня особенной. Это было во всех смыслах удивительное путешествие. Я ухожу с чувством, что отдал всё. Я ничего не стал бы менять в этой истории.
Начинается новая глава...» — написал Варан в своём «инстаграме».
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