Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвра: Варан — совершенный защитник. Он напоминает мне Фердинанда

Эвра: Варан — совершенный защитник. Он напоминает мне Фердинанда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал переход в клуб защитника Рафаэля Варана из мадридского «Реала».

«Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Хорош с мячом, хорош в воздухе. Это совершенный центральный защитник. Помню, как впервые сыграл с ним за сборную Франции. Я был очень впечатлён. Варан был так молод, но так здорово работал с мячом, так быстро двигался. Он спокоен при владении и способен забивать. Это топ, топ-трансфер для «Юнайтед», — приводит слова Эвра The Athletic.

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне 28-летний француз принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.

Новость по теме
Варан будет получать € 12 млн в год после перехода в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021