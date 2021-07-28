Эвра: Варан — совершенный защитник. Он напоминает мне Фердинанда

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал переход в клуб защитника Рафаэля Варана из мадридского «Реала».
«Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Хорош с мячом, хорош в воздухе. Это совершенный центральный защитник. Помню, как впервые сыграл с ним за сборную Франции. Я был очень впечатлён. Варан был так молод, но так здорово работал с мячом, так быстро двигался. Он спокоен при владении и способен забивать. Это топ, топ-трансфер для «Юнайтед», — приводит слова Эвра The Athletic.
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне 28-летний француз принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.
- 28 июля 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:35
-
14:25
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:31
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45