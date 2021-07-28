Эвра: Варан — совершенный защитник. Он напоминает мне Фердинанда

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал переход в клуб защитника Рафаэля Варана из мадридского «Реала».



«Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Хорош с мячом, хорош в воздухе. Это совершенный центральный защитник. Помню, как впервые сыграл с ним за сборную Франции. Я был очень впечатлён. Варан был так молод, но так здорово работал с мячом, так быстро двигался. Он спокоен при владении и способен забивать. Это топ, топ-трансфер для «Юнайтед», — приводит слова Эвра The Athletic.



Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне 28-летний француз принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

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