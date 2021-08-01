«Ростов» — «Зенит»: Ерохин вывел гостей вперёд

В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 2-го тура РПЛ. «Ростов» принимает «Зенит». Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ерохин. Он после верховой передачи Далера Кузяева сильно и точно пробил головой в угол ворот соперника.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

В 1-м туре «Ростов» дома проиграл «Динамо» со счётом 0:2. «Зенит» на выезде победил «Химки» (3:1).

В сезоне-2020/2021 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» финишировал на девятом месте.