Головин попал в заявку на матч «Монако» со «Спартой» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с чешской «Спартой».

Встреча «Спарта» — «Монако» состоится завтра, 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

Победитель пары «Монако» — «Спарта» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022 сыграет с победителем пары «Генк» (Бельгия) — «Шахтёр» (Украина). Проигравшие команды примут участие в групповом этапе Лиге Европы.

Напомним, Александр Головин возобновил тренировки с «Монако» 17 июля. Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы – 2020, на котором он представлял сборную России. Новый сезон в чемпионате Франции начнётся 6 августа.