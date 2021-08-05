Судья Турбин — о VAR: скепсис был у всех, но практика показала перспективность проекта

Футбольный арбитр Евгений Турбин, который обслуживает матчи Футбольной национальной лиги в качестве судьи-VAR поделился своим мнением о работе этой системы.



«Скепсис, безусловно, был у всех. Был, естественно, он и у меня. Но практика показала перспективность этого проекта. Главное, что мы получили опыт работы с VAR всеми участниками, в том числе и зрителями. Поэтому скепсис уходит», — сказал Турбин в ролике, который разместила пресс-служба РФС.



Напомним, Российский футбольный союз выпустил ролик, который рассказывает о работе судей, занимающихся системой VAR. Арбитры поделились своим мнением о функционировании системы. Также в видео РФС показал переговоры судей, которые рассматривали спорные эпизоды.

Новость по теме В оставшихся матчах европейской квалификации ЧМ-2022 будет работать VAR