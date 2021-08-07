Дани Алвес — о финале Олимпийских игр: сборная Бразилии отдаст всё в этот великий день

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Олимпийских игр в Токио с Испанией.
«Я представляю свою родину, мы должны быть готовы к финальному матчу. Это будет особенный день, потому что это финал Олимпийских игр, и наша команда чувствует уверенность в собственных силах. Наши страсть, воля и стремление к большим футбольным достижениям очень сильны. Вот что делает эту игру такой особенной.
Не у многих из нас ещё будет шанс сыграть на Олимпиаде. В этот великий день мы планируем отдать всё, что есть в наших душах, сердцах и умах», — цитирует Алвеса Goal.
Напомним, в полуфинале олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных встретились Мексика и Бразилия. Матч прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония) и завершился со счётом 0:0 (4:1 в с.п.).
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