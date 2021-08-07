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Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» над «Крыльями»

Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» над «Крыльями»
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ. На своём поле туляки выиграли со счетом 2:1.

«Отступать сегодня было некуда ни нам, ни сопернику. Поэтому получилась такая непростая и тяжёлая игра. Самое главное, что ребята выстояли, дотерпели и добились этой важнейшей победы. Она добавит психологической уверенности. Сегодня обязательно надо было выиграть, набрать три очка, и мы это сделали. Нам нужно немного времени, потому что много новых игроков. Все должны сыграться, почувствовать друг друга, чтобы тот потенциал, который есть у нас, был полностью реализован», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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