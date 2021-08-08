Станислав Сухина стал начальником команды в «Велесе»

Станислав Сухина занял пост начальника команды в «Велесе», сообщает пресс-служба московской команды на странице в «Инстаграме».



«Добро пожаловать, Станислав Валериевич!» — говорится в сообщении.



Напомним, ранее Сухина занимал аналогичный пост в «Локомотиве». Он был назначен на должность начальника команды железнодорожников в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021). В июне «Локомотив» объявил об уходе Сухины из клуба.



«Велес» в 4 матчах набрал 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Сегодня, 8 августа, «Велес» сыграет со «Спартаком-2» в матче 5-го тура ФНЛ.

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