Грилиш прокомментировал свой дебют за «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своём дебюте за «горожан» в матче за Суперкубок Англии с «Лестер Сити» (0:1).



«Неутешительный результат матча, но для меня невероятная честь дебютировать за этот клуб. Большое спасибо болельщикам за прекрасный приём. Не могу дождаться следующих выходных!» — написал Грилиш на своей странице в «Твиттере».

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Натана Аке.

«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был «Арсенал».