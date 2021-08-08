Грилиш прокомментировал свой дебют за «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своём дебюте за «горожан» в матче за Суперкубок Англии с «Лестер Сити» (0:1).
«Неутешительный результат матча, но для меня невероятная честь дебютировать за этот клуб. Большое спасибо болельщикам за прекрасный приём. Не могу дождаться следующих выходных!» — написал Грилиш на своей странице в «Твиттере».
Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Натана Аке.
«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был «Арсенал».
- 8 августа 2021
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:04
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:30
-
10:54
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:49
-
09:49
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
08:25
-
06:47
-
06:26
-
04:29
-
04:08
-
03:50
-
03:31
-
02:41
-
02:27
-
01:52
-
01:23
-
00:55