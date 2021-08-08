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Норманн: очень хорошие впечатления от работы с Сёминым. Работаем, верим в успех

Норманн: очень хорошие впечатления от работы с Сёминым. Работаем, верим в успех
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Юрием Сёминым.

«Очень хорошие впечатления от работы с Юрием Сёминым. Прошла неделя, строим новые взаимоотношения. Мы работаем, верим в успех. Нужна командная химия, новые лидеры», — приводит слова Норманна пресс-служба «Ростова».

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» — «Ростов» проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Этот матч стал дебютным для Юрия Сёмина на посту главного тренера «Ростова».

«Ростов» открыл счёт в матче на 14-й минуте, голом отметился Николай Комличенко. Но на 70-й минуте «Химки» сравняли счёт, автором забитого мяча стал Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

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