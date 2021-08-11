Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» одержало третью победу подряд и лидирует в УПЛ

Киевское «Динамо» одержало третью победу подряд и лидирует в УПЛ
Комментарии

В перенесённом матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло «Минай». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник киевлян Виталий Буяльский. В добавленное к первому тайму время второй гол команды забил нападающий «Динамо» Эрик Рамирес.

«Динамо» под руководством Мирчи Луческу одержало третью подряд победу в начале нового сезона УПЛ. Киевляне набрали 9 очков и делят лидерство в турнирной таблице лиги с «Десной».

В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды.

Украина - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
2 : 0
Минай
Минай
1:0 Буяльский – 19'   2:0 Рамирес – 45+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021