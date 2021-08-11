Киевское «Динамо» одержало третью победу подряд и лидирует в УПЛ

В перенесённом матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло «Минай». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник киевлян Виталий Буяльский. В добавленное к первому тайму время второй гол команды забил нападающий «Динамо» Эрик Рамирес.



«Динамо» под руководством Мирчи Луческу одержало третью подряд победу в начале нового сезона УПЛ. Киевляне набрали 9 очков и делят лидерство в турнирной таблице лиги с «Десной».

В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды.