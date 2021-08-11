Киевское «Динамо» одержало третью победу подряд и лидирует в УПЛ

В перенесённом матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло «Минай». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:0.
На 19-й минуте счёт открыл полузащитник киевлян Виталий Буяльский. В добавленное к первому тайму время второй гол команды забил нападающий «Динамо» Эрик Рамирес.
«Динамо» под руководством Мирчи Луческу одержало третью подряд победу в начале нового сезона УПЛ. Киевляне набрали 9 очков и делят лидерство в турнирной таблице лиги с «Десной».
В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды.
- 11 августа 2021
-
22:47
-
22:28
-
22:27
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:22
-
20:52
-
20:48
-
20:31
-
20:14
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:47
-
19:21
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:08
-
18:00
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:23
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:47
-
16:32