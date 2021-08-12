«Интер» может предложить € 15 млн и Алексиса Санчеса за Инсинье
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Футбольный клуб «Интер» может подписать нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.
При этом директор «Интера» Беппе Маротта готов купить Инсинье за € 15 млн, а также хочет включить в сделку чилийского полузащитника нерадзурри Алексиса Санчеса.
Отмечается, что руководство «Наполи» хочет получить за Лоренцо € 30 млн и не заинтересовано во включении в сделку Санчеса, годовая зарплата которого составляет € 7 млн.
На данный момент Инсинье не может договориться с «Наполи» о новом контракте. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2022 года.
Напомним, Инсинье является воспитанником «Наполи», а в прошлом сезоне забил 19 голов и отдал 7 результативных передач в 35 матчах Серии А.
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