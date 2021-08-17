Варан поделился впечатлениями от перехода в «Манчестер Юнайтед»

28-летний французский защитник Рафаэль Варан поделился впечатлениями после перехода в английский «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала».

«Я очень счастлив и взволнован, что уже здесь, это новое путешествие для меня. Это было очень счастливое приключение с «Реалом», но «Манчестер Юнайтед» для меня это новый вызов. Обо мне и «Манчестер Юнайтед» всегда ходило много слухов, начиная с 2011 года. Этот интерес со стороны «Юнайтед» начался тогда, когда сэр Алекс Фергюсон поговорил со мной в доме моей матери, это было ещё до того, как я перешёл в «Реал».

Самым важным для меня является то, что это новый вызов, у меня есть мотивация, чтобы начать новую главу с таким большим клубом, как «Юнайтед». Для меня это подходящий момент, чтобы сделать шаг, и я счастлив быть здесь», — цитирует Варана Football Espana со ссылкой на интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.