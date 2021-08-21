Защитник «Манчестер Сити» перешёл в «Брагу» на правах аренды

«Брага» на официальном сайте объявила об аренде защитника «Манчестер Сити» Яна Коуту. Арендное соглашение 19-летнего бразильского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Напомним, Коуту стал игроком «Манчестер Сити» в 2020 году. В прошлом сезоне бразильский защитник играл на правах аренды за «Жирону». В 26 матчах испанской Сегунды сезона-2020/2021 Коуту забил два гола и отдал пять результативных передач.
«Брага» в 3 матчах набрала 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата Португалии «Брага» сыграет с «Виторией Гимарайнш». Лидером соревнований является «Спортинг», в 2 матчах набравший 6 очков. Действующим чемпионом Португалии является лиссабонский «Спортинг».
- 21 августа 2021
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