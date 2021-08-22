Рыбус отреагировал на троллинг Крыховяка со стороны «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал троллинг Гжегожа Крыховяка со стороны железнодорожников после победы над «Краснодаром» (2:1).

Рыбус в комментариях к посту пресс-службы «Локо» в «Инстаграме» написал слово «админ» и добавил к нему эмодзи с перекошенным лицом.

Пресс-служба «Локомотива» ранее в соцсетях опубликовала фотографии с матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), на которых есть полузащитник «быков» Гжегож Крыховяк. «Выбирай правильные цвета», — говорится в подписи к снимкам.



Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, оформивший победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.



Ранее Крыховяк, перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», заявлял, что решение о трансфере было принято за его спиной. Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года.