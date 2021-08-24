Президент РФС рассказал, когда стоит ждать изменений к лучшему в российском футболе

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал реализацию проектов, направленных на развитие российского футбола.



«Если говорить о проекте ЮФЛ, межрегиональных юношеских футбольных лигах, проекте создания региональных и детских футбольных центров, «Нашей Смены» и академии РФС с новыми образовательными программами, при этом вспомнить о четырёхсторонних соглашениях, которые мы подписываем с регионами — это все те изменения нашего футбола в лучшую сторону. Прежде всего всех интересует, когда начнут происходить такие фундаментальные изменения с нашей сборной и клубами, но если говорить о детско-юношеском футболе, то вот этот горизонт достаточно продолжительный. У меня нет никаких сомнений, что те изменения, которые сейчас проводятся, и реформы, которые организуются, сделают наш футбол лучше.



Если говорить о более коротком горизонте, то повторюсь, что многое будет зависеть от того, как станут работать тренеры в наших профессиональных клубах. Если говорить о каких-то быстрых победах, то изменение стиля тренировочного процесса может дать достаточно быстрый результат. Мы уже видим определённые изменения: некоторые клубы действительно поменяли работу. Конечно, пока все эти изменения не носят системного характера в рамках всей лиги, но я уверен, что этот переломный момент уже близок», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».