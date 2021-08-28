Магкеев покинул расположение сборной России. Вместо него вызван Чистяков

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев покинул расположение сборной России, сообщается на официальном сайте РФС.



Футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой по медицинским причинам. Вместо Магкеева в сборную России вызван защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива», — сообщил главный врач сборной России Владимир Хайтин.