Магкеев покинул расположение сборной России. Вместо него вызван Чистяков
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев покинул расположение сборной России, сообщается на официальном сайте РФС.
Футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой по медицинским причинам. Вместо Магкеева в сборную России вызван защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.
«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива», — сообщил главный врач сборной России Владимир Хайтин.
Новость по темеМодрич пропустит матч со сборной России
Комментарии
- 28 августа 2021
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:24
-
13:20
-
13:01
-
12:55
-
12:45
-
12:41
-
12:33
-
12:24
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:40
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:11
Партнерский контент