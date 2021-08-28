Модрич пропустит матч со сборной России

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич не сыграет со сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
«Из-за травмы приводящей мышцы Лука Модрич пропустил на прошлой неделе матч Примеры с „Леванте“ и в течение недели проходил курс лечения. Медицинские службы «Реала» и сборной Хорватии решили, что Модрич не может участвовать в отборочных матчах против России 1 сентября и Словакии 4 сентября.
Главный тренер Златко Далич договорился с Модричем, что Лука не приедет на сбор национальной команды в Москву 30 августа, и оставили открытой возможность для капитана присоединиться к своим товарищам по команде в Сплите на матч со Словенией (7 сентября), если он получит зелёный свет от врачей и будет готов вернуться на поле», — сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
- 28 августа 2021
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