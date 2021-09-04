Кавазашвили: Карпину надо вспомнить, как тренировал Романцев. Ошибок будет гораздо меньше

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия, который состоится сегодня, 4 сентября.

«Матч с Кипром — это обычная игра, в которой надо показывать результат. Борьба будет интенсивной. В принципе, сегодняшняя игра ничего не решает, но выиграть её будет очень полезно. К любому сопернику надо относиться серьёзно. На таком уровне плохих футболистов нет.



Карпин является живым авторитетом для наших парней. Они будут брать с него пример, равняться каждую тренировку. Все помнят его игры за нашу сборную. У Карпина всё получится, если он вспомнит, как руководили игрой его бывшие наставники. Достаточно вспомнить, как тренировал Романцев, уже будет гораздо меньше ошибок.



В матче с Хорватией не понравились замены Карпина. Ни одна замена ничего особо не изменила. В сегодняшнем составе буду ждать пару Захарян-Смолов. Они оба очень нацелены на ворота и обладают великолепным дриблингом. Также буду ждать в воротах Гильерме. Лучше него из доступных вратарей никого нет.



Очень расстроен травмами Ионова и Фернандеса. Ионов не идеальный футболист, но очень полезный. Его КПД просто зашкаливает. Фернандес уже давно всем доказал, что лучше него футболиста на правом фланге обороны просто нет», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.