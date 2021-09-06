Вратарь сборной Мальты: Россия сильна, но не будем зацикливаться на прошлых достижениях

Голкипер сборной Мальты Анри Бонелло поделился мнением о предстоящем матче со сборной России.
«Эпизод с пенальти я не смотрел, но мы говорили судье: посмотрите повтор. Он ответил, что повтор уже смотрели. А что касается матча с Россией, то это сильная команда, но не будем зацикливаться на их прошлых достижениях. Что касается того, что я не сыграю против Дзюбы и Соболева, то, если честно, то глубоко состав сборной не изучал. Но любой игрок, которого вызывают в сборную, является одним из лучших или лучшим в своей стране.
Кто самый крутой в нашей команде? Можете сами посмотреть в интернете, мне было бы некорректно кого-то выделять. А кто себя лучше всего покажет – увидите завтра.
Хорошая игра со Словенией нам поможет, главное – играть в свой футбол и выполнять задачи тренера», — передаёт слова Бонелло корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
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