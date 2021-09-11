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Руй Витория рассказал, тяжело ли ему работать без переводчика

Руй Витория рассказал, тяжело ли ему работать без переводчика
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, тяжело ли ему работать без переводчика.

«Тяжело ли мне без переводчика? Вся работа тренера – это вызовы. Это часть профессии – кадровые перестановки. Но я готов к ним, нет проблем. Надо говорить на английском – буду на английском. Могу на испанском. Главное – все мы понимаем друг друга», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника со счётом 3:1.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.

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