На матч «Локомотив» — «Марсель» назначена боснийская бригада арбитров

На матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» назначена боснийская бригада арбитров, а за VAR будут отвечать представители Германии, информирует официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром матча назначен Ирфан Пельто. Помогать ему будут ассистенты Давор Бельо и Дамир Лазич. Четвёртый арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
Напомним, «Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.
- 14 сентября 2021
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:34
-
17:29
-
17:12
-
17:05
-
17:02
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:37