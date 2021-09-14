На матч «Локомотив» — «Марсель» назначена боснийская бригада арбитров

На матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» назначена боснийская бригада арбитров, а за VAR будут отвечать представители Германии, информирует официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча назначен Ирфан Пельто. Помогать ему будут ассистенты Давор Бельо и Дамир Лазич. Четвёртый арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Напомним, «Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.