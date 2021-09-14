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Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч «Локомотива» с «Марселем»

Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч «Локомотива» с «Марселем»
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Московский «Локомотив» сможет пустить на матч Лиги Европы с «Марселем» около 8000 зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Роспотребнадзор рассмотрел обращение футбольного клуба «Локомотив» по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив – «Олимпик», который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, «Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка.

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